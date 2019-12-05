Укрепление гривны может ускориться - НБУ
Как свидетельствует опыт восточно-европейских стран, в случае успешных реформ национальная валюта может укрепиться в несколько раз. Об этом замглавы Национального банка Дмитрий Сологуб заявил в интервью агентству Интерфакс-Украина, опубликованном в четверг, 5 декабря.
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Сологуб убежден, что в Украине могут происходить похожие процессы, если правительство будет проводить те же реформы, что страны Восточной Европы.
“Я очень надеюсь на те реформы, которые делают в правительстве. Это очень важные вещи. Но если за ними будут приходить инвестиции, то это будет влиять на курс“, - сказал он.
Напомним, в Нацбанке прокомментировали укрепление курса гривны.
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