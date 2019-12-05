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Укрепление гривны может ускориться - НБУ

Комментариев: 2
В центробанке ориентируются на опыт восточно-европейских стран, в которых нацвалюта укреплялась благодаря реформам.
Замглавы НБУ Дмитрий Сологуб
Замглавы НБУ Дмитрий Сологуб
bank.gov.ua

Как свидетельствует опыт восточно-европейских стран, в случае успешных реформ национальная валюта может укрепиться в несколько раз. Об этом замглавы Национального банка Дмитрий Сологуб заявил в интервью агентству Интерфакс-Украина, опубликованном в четверг, 5 декабря.

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Он привел пример, как после отказа от политики фиксированного валютного курса и перехода к инфляционному таргетированию в 2000-х годах национальные валюты некоторых стран в какой-то период укреплялись в два и более раз. 

Сологуб убежден, что в Украине могут происходить похожие процессы, если правительство будет проводить те же реформы, что страны Восточной Европы.

“Я очень надеюсь на те реформы, которые делают в правительстве. Это очень важные вещи. Но если за ними будут приходить инвестиции, то это будет влиять на курс“, - сказал он.

Напомним, в Нацбанке прокомментировали укрепление курса гривны.

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Теги: валютный рынок, гривна, НБУ, реформы, курс гривны, курс доллара к гривне
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Комментариев (2)
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BROKER666    05.12.2019, 17:29
Оценка:  0
BROKER666
казлы, убивают экспорт своим укреплением...
ОВГЗ Источник:  (аноним)  05.12.2019, 17:25
Оценка:  0
ОВГЗ Источник:
Валютные игры вокруг ОВГЗ в угоду иностранным (Кипр и др.) инвесторам.
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