Укрепление гривны может ускориться - НБУ

В центробанке ориентируются на опыт восточно-европейских стран, в которых нацвалюта укреплялась благодаря реформам.

Как свидетельствует опыт восточно-европейских стран, в случае успешных реформ национальная валюта может укрепиться в несколько раз. Об этом замглавы Национального банка Дмитрий Сологуб заявил в интервью агентству Интерфакс-Украина, опубликованном в четверг, 5 декабря.

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Он привел пример, как после отказа от политики фиксированного валютного курса и перехода к инфляционному таргетированию в 2000-х годах национальные валюты некоторых стран в какой-то период укреплялись в два и более раз.

Сологуб убежден, что в Украине могут происходить похожие процессы, если правительство будет проводить те же реформы, что страны Восточной Европы.

“Я очень надеюсь на те реформы, которые делают в правительстве. Это очень важные вещи. Но если за ними будут приходить инвестиции, то это будет влиять на курс“, - сказал он.

Напомним, в Нацбанке прокомментировали укрепление курса гривны.

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