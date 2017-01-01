НБУ: Макроэкономическая ситуация - лучшая за годы независимости
Национальный банк считает нынешнюю макроэкономическую ситуацию лучшей за время независимости Украины. Об этом сказал заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб в интервью Интерфакс-Украина, обнародованном в четверг, 5 декабря.
“В Украине никогда еще не было такой нормальной макроэкономической ситуации, как сейчас. Выше темпы экономического роста были, инфляция была ниже, но лучшей общей комплексной макроэкономической картинки не было“, – сказал он.
Сологуб отметил, что в 2005-2007 годах были высокие темпы роста ВВП, но при этом дефицит текущего счета “разрывало даже при тех ценах на commodities, которые тогда росли, как дурные“.
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Он напомнил, что при Януковиче резервы достигали 40 млрд долларов, но и дефицит текущего счета составлял почти 9% от ВВП.
“Сейчас таких макроэкономических дисбалансов нет. Мы очень тщательно за этим смотрим. Например, за 10 месяцев дефицит текущего счета платёжного баланса составил $3,4 млрд. В прошлом году было $4,1 млрд. Так как экономика растет, в процентах к ВВП результат еще лучше: дефицит составит 2,8% ВВП, тогда как в прошлом года было 3,9% ВВП“, – сказал Сологуб.
Он добавил, что считает этот баланс “фундаментальным, а не краткосрочным“.
Напомним, НБУ прогнозирует снижение инфляции.
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