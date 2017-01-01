НБУ: Макроэкономическая ситуация - лучшая за годы независимости

В Украине никогда еще не было такой нормальной макроэкономической ситуации, как сейчас, считает Дмитрий Сологуб.

Национальный банк считает нынешнюю макроэкономическую ситуацию лучшей за время независимости Украины. Об этом сказал заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб в интервью Интерфакс-Украина, обнародованном в четверг, 5 декабря.

“В Украине никогда еще не было такой нормальной макроэкономической ситуации, как сейчас. Выше темпы экономического роста были, инфляция была ниже, но лучшей общей комплексной макроэкономической картинки не было“, – сказал он.

Сологуб отметил, что в 2005-2007 годах были высокие темпы роста ВВП, но при этом дефицит текущего счета “разрывало даже при тех ценах на commodities, которые тогда росли, как дурные“.

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Он напомнил, что при Януковиче резервы достигали 40 млрд долларов, но и дефицит текущего счета составлял почти 9% от ВВП.

“Сейчас таких макроэкономических дисбалансов нет. Мы очень тщательно за этим смотрим. Например, за 10 месяцев дефицит текущего счета платёжного баланса составил $3,4 млрд. В прошлом году было $4,1 млрд. Так как экономика растет, в процентах к ВВП результат еще лучше: дефицит составит 2,8% ВВП, тогда как в прошлом года было 3,9% ВВП“, – сказал Сологуб.

Он добавил, что считает этот баланс “фундаментальным, а не краткосрочным“.

Напомним, НБУ прогнозирует снижение инфляции.



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