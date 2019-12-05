Города сами будут устанавливать тарифы на коммунальные услуги — Бабак

В Министерстве развития общин и территорий рассказали о грядущих реформах.

В Министерстве развития общин и территорий хотят в 2021 году запустить в Украине стимулирующие тарифы, а вопросы тарифообразования на коммунальные услуги на уровень объединенных территориальных общин передать уже в 2020 году. Об этом рассказала глава министерства Алена Бабак, передает Delo.ua.

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Министр акцентировала, что в коммунальной сфере сегодня система регулирования деятельности водоканалов и теплоэнерго работает неэффективно.

“Мы в программе деятельности правительства предлагаем, чтобы законом передали полномочия полностью по регулированию тарифов на местный уровень, на уровень громад. Потому что это, преимущественно, коммунальное имущество, коммунальные системы. Должны планировать инвестиции на уровне громад, они должны будут утверждать свои инвестиционные планы развития коммунальной инфраструктуры. Под это должны формироваться стратегически тарифы“, — объяснила чиновница.

Также министр рассказала, о стимулирущих тарифах, которые планируют запустить с 2021 года.

“Имеются ввиду тарифы, которые утверждаются на термин от 3 лет и корректируются на определенные составляющие. Они содержат инвестиционную составляющую, на которую начисляется доход и есть определенная гарантия того, как будет изменяться тариф на протяжении минимум трех лет, — объясняет министр. — Это нужно для реализации инвестиционных программ. У нас тарифы сегодня утверждаются на год и инвестиционные программы на год. А как можно системно планировать развитие инфраструктуры коммунальной, когда объекты живут по 100 лет?“, - подчеркнула глава ведомства.

Напомним, в Украине вырос размер субсидий.

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