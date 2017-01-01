Эксперты оценили идею дешевых кредитов для бизнеса

Пока неизвестно, откуда власть планирует брать средства для выдачи дешевых кредитов для бизнесменов.

Правительство готовит для малого и среднего бизнеса доступные кредиты. Планируют выдавать до 1,5 млн гривен займа на пять лет по ставкам от 5% до 9%. Правда, пока неизвестно, откуда власть возьмет деньги на дешевые кредиты. Об этом рассказал президент общественного союза “Украинское объединение рынков капитала“ Сергей Москвин, пишет Сегодня.

“Если банк будет выдавать кредиты под 5%, это значит, что депозиты он должен привлекать под 4% в гривне или покрывать ущерб за счет других источников, – отметил Москвин. – Государственные банки можно “нагнуть“, чтобы они выдавали кредиты под 5%, но государство тогда должно будет покрывать их убытки“.

Эксперт подчеркнул, что государственным банкам выдавать такие кредиты будет невыгодно. Поскольку после вынужденного снижения ставок по депозитам их ожидает отток средств, которые люди начнут переводить в коммерческие банки.

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Также эксперт отметил, что государственные средства для удешевления кредитов не подходят.

“Откуда брать деньги? Бюджет по доходам не выполняется, – говорит Москвин. – Единственный выход – опять брать в долг, а следующее правительство будет отдавать“.

Напомним, госслужащим перестанут давать беспроцентные кредиты на жилье.

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