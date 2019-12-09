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Милованов: Украина потеряла из-за Крыма и Донбасса до $150 млрд

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В Минэкономики оценивают потери экономики из-за ситуации с Крымом и Донбассом в 50-150 миллиардов долларов.
Милованов оценил потери экономики из-за России
Милованов оценил потери экономики из-за России
Тимофей Милованов / Facebook

Из-за конфликта с Россией украинская экономика потеряла от $50 до $150 млрд, заявляет министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

“Прямые потери в 2014-2015 годах составили 15-20% ВВП. По оценкам, общие потери составляют от $50 до $150 млрд (например, Андерс Аслунд дает оценку в 100 млрд)“, - написал Милованов в Facebook в понедельник, 9 декабря.

Он также сообщил, что оценка остаточной стоимости объектов недвижимого госимущества на неподконтрольных украинскому правительству территориях – Крым и отдельные районы Донбасса - составляет около 85 млрд грн.

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Министр уточнил, что на территории Крыма зарегистрировано 57,7 тыс. объектов недвижимого госимущества остаточной стоимостью 46 млрд грн; на территории Донецкой области - почти 120 тыс. объектов недвижимого госимущества остаточной стоимостью 33 млрд грн; на территории Луганской области - почти 70 тыс. объектов недвижимого госимущества остаточной стоимостью 23 млрд грн.

“По оценкам Фонда государственного имущества, около 70% государственных активов на территории Донецкой и Луганской областей расположены на неподконтрольных территориях“, - добавил Милованов.

Напомним, Милованов рассказал, в каких сферах занято больше всего украинцев.

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Теги: Россия, Украина, Крым, экономика, Минэкономики, донбасс
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  09.12.2019, 14:14
Оценка:  -1
гость
Так на дотациях этим регионам не меньше сэкономила, так что квиты! Они же все одно были депрессивные и убыточны, или не?
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