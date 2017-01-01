Кабмин ограничил сумму господдержки фермеров

Сельхозпроизводители будут получать до 50 миллионов гривень в одни руки вместо 150 миллионов гривень.

Кабинет министров ограничил сумму государственной поддержки одному субъекту хозяйствования или сельскохозяйственному производителю до 50 миллионов гривень в одни руки вместо 150 миллионов гривень. Об этом говорится в постановлении правительства “О внесении изменений в Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для поддержки животноводства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, аквакультуры (рыбоводства)“ от 4 декабря.

Читай также: Премьер пообещал вернуть украинцам вложенные деньги в ПриватБанк

Согласно постановлению, сумма господдержки, предоставляемой в течение одного бюджетного года субъекту хозяйствования или сельскохозяйственному товаропроизводителю и связанным с ним лицам, не может превышать 50 миллионов гривень.

Кроме того, на 5 дней – до 10 мая, 10 сентября и 10 декабря продлены сроки подачи заявлений на частичную компенсацию стоимости животноводческих объектов, а также компенсацию стоимости строительства и реконструкции объектов по хранению и переработке зерна.

Напомним, Гончарук рассказал, когда будет снижение тарифов на коммуналку.



Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram