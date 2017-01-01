Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Кабмин ограничил сумму господдержки фермеров

Комментариев: 0
Сельхозпроизводители будут получать до 50 миллионов гривень в одни руки вместо 150 миллионов гривень.
Кабмин ограничил господдержку фермеров
Кабмин ограничил господдержку фермеров
facebook.com

Кабинет министров ограничил сумму государственной поддержки одному субъекту хозяйствования или сельскохозяйственному производителю до 50 миллионов гривень в одни руки вместо 150 миллионов гривень. Об этом говорится в постановлении правительства “О внесении изменений в Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для поддержки животноводства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, аквакультуры (рыбоводства)“ от 4 декабря.

Читай также: Премьер пообещал вернуть украинцам вложенные деньги в ПриватБанк

Согласно постановлению, сумма господдержки, предоставляемой в течение одного бюджетного года субъекту хозяйствования или сельскохозяйственному товаропроизводителю и связанным с ним лицам, не может превышать 50 миллионов гривень.

Кроме того, на 5 дней – до 10 мая, 10 сентября и 10 декабря продлены сроки подачи заявлений на частичную компенсацию стоимости животноводческих объектов, а также компенсацию стоимости строительства и реконструкции объектов по хранению и переработке зерна.

Напомним, Гончарук рассказал, когда будет снижение тарифов на коммуналку.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: сельское хозяйство, Кабмин Украины, Поддержка, фермеры, выплаты, фермер
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь