В Украине рекордно снизилось производство металлургии

Объемы производства украинской металлургии резко снизились и установили худший показатель за время независимости Украины.

Украинские металлурги констатируют рекордно низкие показатели производства в горно-металлургической сфере из-за снижения цен на мировых стальных рынках и необоснованных повышениях стоимости услуг, сообщается на сайте Укрметаллургпром. Читай также: Электромобили лишат работы около 100 000 человек Как отмечает объединение, в 2019 году украинская металлургическая отрасль, по прогнозам, будет завершать следующим образом:

- производство чугуна - 20 млн т,

- производство стали - 20,5 млн т,

- производство проката - 18 млн т.

Это - худший показатель за весь период существования независимой Украины. Для сравнения, если в 2017 году было выплавлено 21,3 т стали, то в предыдущем году - 21,1 млн т.

Причиной таких показателей стало ухудшение ситуации на глобальном рынке стали: цены на чугун, сталь и готовый прокат снизились в среднем на 12%, а на железорудное сырья - на 25% относительно цен предыдущих кварталов текущего года.

Напомним, в Украине появился первый продукт с защищенным географическим указанием.



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