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В Украине рекордно снизилось производство металлургии

Комментариев: 4
Объемы производства украинской металлургии резко снизились и установили худший показатель за время независимости Украины.
В Украине снизилось металлургическое производство
В Украине снизилось металлургическое производство
depositphotos.com
Украинские металлурги констатируют рекордно низкие показатели производства в горно-металлургической сфере из-за снижения цен на мировых стальных рынках и необоснованных повышениях стоимости услуг, сообщается на сайте Укрметаллургпром.

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Как отмечает объединение, в 2019 году украинская металлургическая отрасль, по прогнозам, будет завершать следующим образом:

- производство чугуна - 20 млн т,
- производство стали - 20,5 млн т,
- производство проката - 18 млн т.
 
Это - худший показатель за весь период существования независимой Украины. Для сравнения, если в 2017 году было выплавлено 21,3 т стали, то в предыдущем году - 21,1 млн т.
 
Причиной таких показателей стало ухудшение ситуации на глобальном рынке стали: цены на чугун, сталь и готовый прокат снизились в среднем на 12%, а на железорудное сырья - на 25% относительно цен предыдущих кварталов текущего года.
 

Напомним, в Украине появился первый продукт с защищенным географическим указанием.

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Теги: металлургия, производство, сталь, Укрзализныця
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  11.12.2019, 11:48
Оценка:  +1
гость
Ну хоть какой-то рекорд!
fkrfyfan    11.12.2019, 11:15
Оценка:  -1
fkrfyfan
Зато можно поскакать вволю
Путин_xyйло    11.12.2019, 11:01
Оценка:  -1
Путин_xyйло
А тут еще и доллар подешевел, вдвойне удар.
WTF2_eбy_в_рот    11.12.2019, 11:16
Оценка:  -1
WTF2_eбy_в_рот
че ты, сученок, везде свою блевотину суешь? завали eбло дырявое и пиздyй нэньку защищать!!!!!! своей жирной жoпой уже все диваны пропердел....
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