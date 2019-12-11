Актуальные профессии будущего: На кого следует обучаться нашим детям

Уже через несколько лет мир может полностью измениться из-за экологических проблем.

Вопрос обучения всегда стоит остро для подростков и их родителей. Какие профессии будут актуальны в ближайшем будущем, рассказывает Ирина Бондаренко, руководитель отдела климата и устойчивого транспорта ОО “Экодия“, пишет Новое время.

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1. Urban Resilience — городское планирование, направленное на сопротивление последствиям изменений климата.

Изменения климата — это уже не прогноз на будущее, а наше с вами настоящее. В ближайшее время человечеству придется столкнуться с последствиями таких изменений. Именно поэтому грамотное планирование поселений будет очень важно, как никогда.

“В Украине станет больше белок, клещей и змей, начнут болеть типичные для региона деревья, изменится время восхождения ростков, чтобы потом выгореть под палящим солнцем, некоторые поселения исчезнут под водой (Вилково, Килия, часть Белгорода-Днестровского и даже Одессы)“, - говорит Ирина Бондаренко.

2. Работа с беженцами

Этот пункт также частично связан с изменениями климата. Пока у нас нет ураганов, тайфунов, цунами и т. д. Именно поэтому наша стана довольна привлекательна для беженцев из потерпевших регионов. Более того, со временем и часть наше страны может оказаться в засухе или пострадает из-за потопа. Беженцы будут ехать на север страны.

“Всех этих людей надо будет где-то селить, предлагать работу, детям ходить в школу. Социальная работа с уклоном в работу с беженцами станет очень актуальной уже через несколько десятков лет“, - говорит эксперт.

3. Возобновляемые источники энергии

Возобновляемые источники энергии становятся все боле актуальными в мире. Они экологичны, а запасов газа и нефти хватит не так уж и надолго.

“Украина должна переходить на возобновляемые источники энергии (солнечные, ветровые), но кто нам будет поставлять/продавать технологии и кто будет работать на новых станциях — зависит от того, что сегодняшние школьники будут изучать в университетах“, - считает Ирина.

4. Технологии для электрокаров

За электрокарами — будущее. Они намного меньше вредят окружающей среде, чем автомобили, которые работают на горючем.

5. Автономные автомобили

“Сейчас автономные автомобили являются перспективным направлением в обучении, особенно если вы планируете работать потом в США — огромной стране с низкой плотностью населения, в которой автомобиль еще необходим даже чтобы доехать до школы“, - утверждает эксперт.

6. Электронная коммерция и доставка дронами

Уже сегодня некоторые компании доставляют свои товары не с помощью человека, а с помощью дронов. Это удобно и быстро. В будущем такая концепция доставки станет еще более популярной. Поэтому разработчики специальных дронов, а также программ для такой опции, будут пользоваться популярностью среди работодателей.

7. Обеспечение равенства в планировании и привлечении сообществ к принятию решений

“Довольно распространенная в мире тема, хотя в Украине ее до сих пор не изучают. Очень примитивизированное объяснение: если определенная группа населения улучшает свое финансовое и физическое положение за счет другой группы населения, то эта другая группа, раздраженная и агрессивная, в какой-то момент выносит первую или делает совместную жизнь невыносимой. Как вовремя услышать эти вторые группы и учесть их пожелания в планировке городов — один из базовых навыков для современных градопланировщиков“, - говорит Ирина.

8. Космическая инженерия

Конечно, вопрос освоения космоса был и есть отрытым. Новые технологии и умы, работающие в сфере космической инженерии, будут пользоваться особым спросом.

Напомним, эксперты утверждают, что электромобили лишат работы около 100 000 человек.

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