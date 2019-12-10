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В каком возрасте украинцы впервые устраиваются на работу

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Начинают искать работу, в основном, из-за желания иметь личный доход.
65% украинцев начинают карьеру еще в студенческом возрасте
65% украинцев начинают карьеру еще в студенческом возрасте
depositphotos.com

Молодые украинцы устраиваются на работу довольно рано. 69% опрошенных устроились на работу в возрасте до 20 лет. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое провело МакДональдз в Украине в партнерстве с онлайн-платформой OLX Работа, пишет Экономическая правда.

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65% украинцев начинают карьеру еще в студенческом возрасте, треть опрошенных начали работать в 17-18 лет, около четверти еще раньше - до 17 лет.

40% искали работу через друзей или знакомых, почти каждому пятому помогли устроиться на работу родители, а 18% нашли работу с помощью преподавателей, ярмарок вакансий в университете.

13% опрошенных находили работу через сайты вакансий, газеты или листовки.

37% опрошенных начали сразу приобретать опыт по специальности, для 12% первая работа частично соответствует выбранной профессии, а более половины устраиваются на первую работу не по специальности (51%).

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В основном, украинцы начинают идти на работу из-за желания иметь собственный доход. Так сказали 52% опрошенных украинцев. При этом размер заработной платы играл наиболее важную роль при выборе.

Для 22% первая работа была возможностью набраться опыта. Менее 3% опрошенных начинали свой карьерный путь за компанию с другом.

Напомним, Милованов рассказал, в каких сферах занято больше всего украинцев.

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Теги: работа, рынок труда, студенты
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