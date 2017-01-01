Глава Совета НБУ: Для укрепления гривны нет причин
Для укрепления курса гривны нет фундаментальных причин, считает глава Совета Национального банка Богдан Данилишин. Об этом он написал в Facebook в среду, 11 декабря.
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Кроме того, Данилишин назвал инфляционное таргетирование, которое реализует НБУ, “экспериментом“ и сравнил его с экспериментом Майкельсона-Морли, который в конце XIX века не смог доказать существование эфира.
“Как бы не вышло чего-то аналогичного с экспериментом, который правление НБУ проводит с реализацией в стране ортодоксального инфляционного таргетирования, чрезмерно жесткой монетарной политики и в дополнение к этому показательного невмешательства в необоснованное фундаментальными факторами укрепление гривны“, - написал он.
Напомним, в НБУ рассказали о преимуществах плавающего курса доллара.
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