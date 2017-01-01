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Глава Совета НБУ: Для укрепления гривны нет причин

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Фундаментальных причин для роста украинской валюты нет, а монетарная политика центробанка тормозит промышленность, считает Данилишин.
Данилишин был избран главой Совета НБУ на второй срок
Данилишин был избран главой Совета НБУ на второй срок
facebook.com/Богдан Данилишин

Для укрепления курса гривны нет фундаментальных причин, считает глава Совета Национального банка Богдан Данилишин. Об этом он написал в Facebook в среду, 11 декабря.

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Он считает, что монетарная политика центробанка слишком жесткая и приводит к торможению промышленности.

Кроме того, Данилишин назвал инфляционное таргетирование, которое реализует НБУ, “экспериментом“ и сравнил его с экспериментом Майкельсона-Морли, который в конце XIX века не смог доказать существование эфира.

“Как бы не вышло чего-то аналогичного с экспериментом, который правление НБУ проводит с реализацией в стране ортодоксального инфляционного таргетирования, чрезмерно жесткой монетарной политики и в дополнение к этому показательного невмешательства в необоснованное фундаментальными факторами укрепление гривны“, - написал он.

Напомним, в НБУ рассказали о преимуществах плавающего курса доллара.

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Теги: гривна, НБУ, Нацбанк, Данилишин, курс гривны, курс доллара к гривне
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