Глава Совета НБУ: Для укрепления гривны нет причин

Фундаментальных причин для роста украинской валюты нет, а монетарная политика центробанка тормозит промышленность, считает Данилишин.

Данилишин был избран главой Совета НБУ на второй срок facebook.com/Богдан Данилишин

Для укрепления курса гривны нет фундаментальных причин, считает глава Совета Национального банка Богдан Данилишин. Об этом он написал в Facebook в среду, 11 декабря.

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Он считает, что монетарная политика центробанка слишком жесткая и приводит к торможению промышленности.

Кроме того, Данилишин назвал инфляционное таргетирование, которое реализует НБУ, “экспериментом“ и сравнил его с экспериментом Майкельсона-Морли, который в конце XIX века не смог доказать существование эфира.

“Как бы не вышло чего-то аналогичного с экспериментом, который правление НБУ проводит с реализацией в стране ортодоксального инфляционного таргетирования, чрезмерно жесткой монетарной политики и в дополнение к этому показательного невмешательства в необоснованное фундаментальными факторами укрепление гривны“, - написал он.

Напомним, в НБУ рассказали о преимуществах плавающего курса доллара.

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