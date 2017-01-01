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Новосад рассказала, повысят ли студентам стипендии

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Чиновница подчеркнула, что для повышения стипендий необходимо нужно сокращать количество людей, которые их получают.
Анна Новосад
Анна Новосад
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Правительство не планирует увеличивать стипендии для студентов в следующем году. Об этом рассказала министр образования и науки Анна Новосад в интервью РБК-Украина.

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Чиновница подчеркнула, что для увеличения выплат нужно сокращать количество людей, которые их получают.

При значительном увеличении стипендий нужно постепенно уменьшать процент тех, кто потенциально их может получать“, – полагает она.

Новосад отметила, что есть два типа стипендий – социальные и академические. По ее словам, социальные стипендии нужно верифицировать.

Эти стипендии должны получать именно те категории студентов, которые в них нуждаются“, – добавила она.

Министр образования считает, что академические стипендии должны быть гораздо выше, чем есть сейчас, но на следующий год пока увеличение не закладывали.

Когда же мы говорим об академических стипендиях, то, по моему мнению, это должно быть инструментом мотивации лучших. Они должны быть гораздо выше, чем есть сейчас. На следующий год пока увеличение не закладывали. Но все же через существенное увеличение стипендий мы должны постепенно уменьшать процент тех, кто потенциально их может получать“, – рассказала она.

Напомним, стало известно, в каком возрасте украинцы впервые устраиваются на работу.

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Теги: стипендии, Новосад, выплаты, студенты, образование, МОН
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