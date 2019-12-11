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Украинцы получат компенсацию за завышенные тарифы на газ

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АМКУ оштрафовал облгазы Фирташа .
Антимонопольный комитет Украины оштрафовал на 278 млн грн 16 облгазов
Антимонопольный комитет Украины оштрафовал на 278 млн грн 16 облгазов
depositphotos.com

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал на 278 млн грн 16 облгазов за незаконно завышенные платежки, которые получали бытовые потребители. Компания должна выплатить людям компенсацию. Об этом сообщил глава комитета Юрий Терентьев в Facebook.

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Компании, которые завышали тарифы, обязаны сделать перерасчет за 2018 год.

Терентьев уточнил, что оштрафованные облгазы входят в “Региональную газовую компанию“ (РГК) бизнесмена Дмитрия Фирташа.

Кого и как оштрафовали:

  • “Винницагаз“ – 21 млн грн.

  • “Волыньгаз“ – 13 млн грн.

  • “Днепропетровскгаз“ – 34 млн грн.

  • “Житомиргаз“ – 11 млн грн.

  • “Закарпатгаз“ – 18 млн грн.

  • “Запорожгаз“ – 14 млн грн.

  • “Ивано-Франковскгаз“ – 10 млн грн.

  • “Киевоблгаз“ – 49 млн грн.

  • “Львовгаз“ – 13 млн грн.

  • “Николаевгаз“ – 14 млн грн.

  • “Ривнегаз“ – 5 млн грн.

  • “Сумыгаз“ – 10 млн грн.

  • “Харьковгаз“ – 33 млн грн.

  • “Хмельницкгаз“ – 12 млн грн.

  • “Черновцыгаз“ – 7 млн грн.

  • “Черниговгаз“ – 13 млн грн.

В то же время, в Региональной газовой компании заявляют, что обвинения — это давление на бизнес.

Напомним, в Нафтогазе рассказали о цене на газ до мая 2020 года.

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Теги: газ, АМКУ, тарифы на газ
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Комментариев (1)
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Аlexandr_911    11.12.2019, 19:12
Оценка:  0
Аlexandr_911
сплю и вижу как эта паскудная заворовавшаяся контора пересчитает мне 2500 кубов газа за 18 год - не смешите мне тапочки ))).г Вишневое Киевской области . центр обслуживания абонентов 12 ч дня - у них уже бухаловка каждый день - повод всегда есть. свинорылые зажравшиеся уроды , живущие за наш счет
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