Украинцы получат компенсацию за завышенные тарифы на газ

АМКУ оштрафовал облгазы Фирташа .

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал на 278 млн грн 16 облгазов за незаконно завышенные платежки, которые получали бытовые потребители. Компания должна выплатить людям компенсацию. Об этом сообщил глава комитета Юрий Терентьев в Facebook.

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Компании, которые завышали тарифы, обязаны сделать перерасчет за 2018 год.

Терентьев уточнил, что оштрафованные облгазы входят в “Региональную газовую компанию“ (РГК) бизнесмена Дмитрия Фирташа.

Кого и как оштрафовали:

“Винницагаз“ – 21 млн грн.

“Волыньгаз“ – 13 млн грн.

“Днепропетровскгаз“ – 34 млн грн.

“Житомиргаз“ – 11 млн грн.

“Закарпатгаз“ – 18 млн грн.

“Запорожгаз“ – 14 млн грн.

“Ивано-Франковскгаз“ – 10 млн грн.

“Киевоблгаз“ – 49 млн грн.

“Львовгаз“ – 13 млн грн.

“Николаевгаз“ – 14 млн грн.

“Ривнегаз“ – 5 млн грн.

“Сумыгаз“ – 10 млн грн.

“Харьковгаз“ – 33 млн грн.

“Хмельницкгаз“ – 12 млн грн.

“Черновцыгаз“ – 7 млн грн.

“Черниговгаз“ – 13 млн грн.

В то же время, в Региональной газовой компании заявляют, что обвинения — это давление на бизнес.

Напомним, в Нафтогазе рассказали о цене на газ до мая 2020 года.

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