Сколько в 2020 году абитуриенты будут платить за пробное ВНО

Цена зависит от региона, в котором проживают школьники.

В следующем году пробный тест пройдет в конце марта depositphotos.com

В 2020 году стоимость тестирования во время пробной сессии ВНО будет колебаться в диапазоне от 138 до 150 гривен. Цена зависит от региона, где абитуриент будет сдавать экзамен. В следующем году пробный тест пройдет в конце марта. Регистрация для участия продлится три недели. Об этом говорится на сайте Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).

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Дороже всего пробное тестирование обойдется жителям Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Киевской, Черкасской, Черниговской, Львовской, Волынской и Ровенской областях и городе Киеве. Там абитуриентам придется заплатить за него 150 гривен. Самой низкой цена на пробное тестирование будет в Днепропетровской, Запорожской, Одесской и Кировоградской областях - 138 гривен.

Жители Николаевщины, Херсонщины, Крыма заплатят 145 гривен, а Донецкой и Луганской областей 144. В Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой и Закарпатской областях цену установили на уровне 142 гривны. В Полтавской, Сумской и Харьковской областях - по 141 гривне.

В УЦОКО говорят, что пробный тест для абитуриентов не обязателен.

Регистрация для участия в пробном ВНО-2020 стартует третьего января и завершится 24 января. Зарегистрироваться можно будет на сайтах региональных центров оценивания качества образования.

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