В Украине разрешат увольнять беременных

В стране готовят изменения в Трудовой кодекс.

По новому КЗоТу защищать от увольнения женщин будут только до 70 дней до родов и 56 дней после родов. depositphotos.com

В Украине готовятся изменения в Трудовой кодекс (КЗоТ). Как изменятся права работников, пишет Obozrevatel.

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Первое нововведение – граждан по решению суда или во время военного положения могут заставить работать на армию (альтернативная служба), даже если им и не хочется.

Огорчения ждут тех людей, которые часто работают по ночам или в выходные дни. Сейчас официально действует двойная ставка (доплата +100%). Новый закон разрешит доплачивать лишь 20%. То есть, если сейчас за рабочий день платят 500 грн, а за работу в выходной – 1 тыс грн, то по-новому заплатят всего 600 грн.

Планируют отказаться от бумажных трудовых книхжек. Работодатели будут входить в реестр социального страхования, там увидят, где раньше работал сотрудник, и зарегистрируют новое рабочее место.

Наиболее неприятное для работников нововведение связано с увольнением. Теперь работодатель сможет уволить человека без объяснения причины.

Новые причины для увольнения:

по желанию работодателя;

повторное за 180 дней нарушение трудового договора (без указания, какого именно пункта).

Увольнять теперь смогут и беременных женщин. По новому КЗоТу защищать от увольнения женщин будут только до 70 дней до родов и 56 дней после родов.

Напомним, эксперты рассказали, могут ли неплательщиков налогов лишить права голосовать.

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