Курс валют: доллар дешевеет, евро дорожает

На межбанке курс доллара сохранился на уровне предыдущего дня, а курс евро вырос на семь копеек.

Национальный банк Украины на пятницу, 13 декабря, укрепил гривну на четыре копейки относительно доллара и ослабил на 10 копеек относительно евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в четверг, 12 декабря.

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НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне

– 100 долларов США – 2356,3276 гривны (-4,027);

– 100 евро – 2624,2420 гривны (+10,1493).

В четвертый рабочий день недели курс доллара в продаже на межбанке не изменился - 23,57 гривен за доллар, курс в покупке - 23,54 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 7 копеек до 26,21 гривен за евро.

Напомним, в НБУ заявили, что укрепление гривны положительно влияет на экономику Украины.



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