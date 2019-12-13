Украина будет выпускать облигации только в гривне

Переход к выпуску ОВГЗ, номинированных исключительно в гривне, состоится в 2024 году.

В период 2014-2016 годов госдолг Украины вырос более чем в три раза, поскольку более 60% долга было номинировано в иностранных валютах depositphotos.com

Министерство финансов Украины в целях снижения валютных рисков намерено до 2024 года перейти к выпуску облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), номинированных исключительно в гривне. Об этом сообщила директор департамента долговой политики Министерства финансов Украины Полина Яровая, пишет Униан.

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Чиновница рассказала, что в период 2014-2016 годов госдолг Украины вырос более чем в три раза, поскольку более 60% долга было номинировано в иностранных валютах.

“Очень дорогим оказывается долг, который мы берем в иностранной валюте… Принимая во внимание высокие риски валютного долга, мы постепенно будем переходить к выпуску внутренних облигаций только в национальной валюте, мы планируем до 2024 года полностью перейти к выпуску ОВГЗ только в гривне… Наверное, в ближайшее время также будем осуществлять выпуск в евро“, — сказала Яровая.

Яровая также акцентировала, что правительство намерено работать над равномерным погашением государственного долга.

Директор департамента долговой политики Минфина также отметила, что одними из причин возникновения госдолга являются недополучение доходов от приватизации и невыполнение заемщиками долговых обязательств, обеспеченных госгарантиями.

Напомним, госдолг Украины сократился на $1,1 млрд за месяц.

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