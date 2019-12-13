Украинцев предупредили о последней возможности оформить субсидию на весь отопительный сезон

Если обращение поступает по истечении двух месяцев от начала отопительного сезона, субсидия будет рассчитываться и назначаться с месяца, в котором поступило обращение.

Украинцы имеют последнюю возможность для оформления жилищной субсидии, в случае если домохозяйства желают получать ее в течение всего отопительного периода. Об этом во время брифинга сообщил заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко, передает УНН.

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По состоянию на ноябрь, субсидию рассчитано и перечислено чуть больше чем 3 миллионам домохозяйств в Украине.

В Министрерстве рассказали, что еженедельное количество обращений на получение субсидий сократилось в этом году на 60% .

“Здесь я хотел обратить внимание, что на сегодняшний день действует норма, предусматривающая, если обращение по оформлению жилищной субсидии поступают в течение двух месяцев с начала отопительного периода, в таком случае субсидия назначается с начала отопительного периода. Если обращение поступает по истечении двух месяцев, субсидия будет рассчитываться и назначаться с месяца, в котором поступило обращение. Важно обратить внимание, что сейчас есть последний шанс для тех, кто желает оформить субсидию с начала отопительного периода, то есть с октября текущего года им нужно безотлагательно обратиться на получение такой помощи. Если эти обращения поступят, допустим, в январе месяце, то соответственно субсидия будет назначаться с того месяца, когда будет назначена субсидия“, - рассказал Музыченко.

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