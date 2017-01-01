США и Китай договорились не вводить санкции друг против друга

Страны частично урегулировали торговый конфликт.

США официально отказались вводить новые штрафные пошлины против китайских товаров, Китай также отменил штрафные пошлины на товары из США depositphotos.com

После частичного урегулирования торгового конфликта США официально отказались вводить новые штрафные пошлины против китайских товаров, Китай также отменил штрафные пошлины на товары из США. Об этом сообщает DW.

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Вчера США должны были ввести 10% пошлину на некоторые товары из Китая на общую сумму $160 млрд. В список включили такие товары, как мобильные телефоны, ноутбуки, мониторы, видеоприставки, некоторую одежду и обувь.

Правительство КНР также отменило введение 5% и 10% пошлин на некоторые товары американского импорта. 15 декабря должны были вступить дополнительные штрафные пошлины на автомобили и комплектующие из США.

13 декабря КНР и США согласовали первую фазу двустороннего экономического договора. Он предусматривает наращивание импорта Китая из США и снижение пошлин.

Напомним, ранее Китай сообщил о резком снижении объемов экспорта в США.

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