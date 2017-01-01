Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

США и Китай договорились не вводить санкции друг против друга

Комментариев: 0
Страны частично урегулировали торговый конфликт.
США официально отказались вводить новые штрафные пошлины против китайских товаров, Китай также отменил штрафные пошлины на товары из США
США официально отказались вводить новые штрафные пошлины против китайских товаров, Китай также отменил штрафные пошлины на товары из США
depositphotos.com

После частичного урегулирования торгового конфликта США официально отказались вводить новые штрафные пошлины против китайских товаров, Китай также отменил штрафные пошлины на товары из США. Об этом сообщает DW.

Читай также: Китайцы решили купить акции украинской биржи ПФТС

Вчера США должны были ввести 10% пошлину на некоторые товары из Китая на общую сумму $160 млрд. В список включили такие товары, как мобильные телефоны, ноутбуки, мониторы, видеоприставки, некоторую одежду и обувь.

Правительство КНР также отменило введение 5% и 10% пошлин на некоторые товары американского импорта. 15 декабря должны были вступить дополнительные штрафные пошлины на автомобили и комплектующие из США.

13 декабря КНР и США согласовали первую фазу двустороннего экономического договора. Он предусматривает наращивание импорта Китая из США и снижение пошлин.

Напомним, ранее Китай сообщил о резком снижении объемов экспорта в США.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Китай, США, торговое соглашение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь