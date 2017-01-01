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Стали известны размеры налогов для ФЛП в 2020 году

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С нового года физические лица предприниматели будут платить больше налогов, что связано с ростом прожиточного минимума и минимальной зарплаты.
ФЛП будут платить больше налогов
ФЛП будут платить больше налогов
depositphotos.com

Государственная налоговая служба в понедельник, 16 декабря, обнародовала размеры налогов и единого социального взноса (ЕСВ), которые начнут действовать с 2020 года для физических лиц-предпринимателей (ФЛП).

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Отмечается, что изменения в размерах налогов связаны со вступлением в силу бюджета на 2020 год, в котором изменены прожиточный минимум и минимальная зарплата.

ФЛП на первой группе упрощенной системы налогообложения с 1 января 2020 года будут платить 1249,26 грн в месяц (1039,06 грн ЕСВ и 210,2 грн единого налога).

ФЛП на второй группе упрощенной системы - 1983,66 грн в месяц (1039,06 грн ЕСВ и 944,6 грн единого налога).

Для третьей группы упрощенной системы размер единого налога будет зависеть от размера дохода и системы, которую выберет плательщик: 3% от дохода за месяц для тех ФЛП, которые платят налог на добавленную стоимость (НДС) и 5% от дохода для тех, кто НДС не платит.

Также с 1 января изменится размер туристического сбора для хостелов и гостиниц. Он вырастет до 23,62 грн за ночь за одного внутреннего туриста и до 236,15 грн за ночь - за иностранного.

Напомним, в Украине запустили программу финансирования малого и среднего бизнеса.

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Теги: налоги, налоговая, прожиточный минимум, ФЛП, минимальная зарплата
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