НБУ выпускает новую памятную монету

Тираж памятной монеты "Николай Лукаш" составляет 35 тыс штук.

Национальный банк Украины (НБУ) с 17 декабря вводит в оборот памятную монету, посвященная переводчику и языковеду Николаю Лукашу. Об этом информирует пресс-служба Нацбанк.

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Тираж памятной монеты “Николай Лукаш“ составляет 35 тыс штук. Монета сделана из нейзильбера.

“Посвящена 100-летию со дня рождения Николая Лукаша – одного из выдающихся переводчиков с феноменальным лингвистическим дарованием и удивительной эрудицией – он переводил с 18 языков мира“, – отметили в НБУ.

На аверсе монеты разместили малый Государственный Герб Украины, цифры 2019, надпись “Украина“;номинал – 2 гривны, а также стилизованная композиция, символизирующая книгу переводов Николая Лукаша. Справа на зеркальном фоне размещен логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины.

На реверсе монеты изображен портрет Николая Лукаша, слева от которого на зеркальном фоне указаны годы жизни в две строки 1919-1988; справа вертикальная надпись: “Николай Лукаш“.

Напомним, НБУ за неделю купил на межбанке более $400 млн.

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