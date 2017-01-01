НБУ назвал главную угрозу финансовой стабильности

Главным вызовом для макрофинансовой стабильности Украины является возвращение Приватбанка Игорю Коломойскому, сообщил Нацбанк.

Результаты судебных процессов, связанных с ПриватБанком, являются одним из наиболее масштабных вызовов для макрофинансовой стабильности Украины. Об этом говорится в новом Отчете о финансовой стабильности Национального банка.

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В отчете отмечается, что банковский сектор остается в хорошем финансовом состоянии.

“Банки высокодоходные, рентабельность капитала сектора является рекордной. В этом году отчисления в резервы будут самыми низкими за более чем десятилетие. Низкая стоимость кредитного риска будет сохраняться в ближайшие годы, ведь макроэкономические условия благоприятны, долговая нагрузка реального сектора приемлемое, а доходы домохозяйств стремительно возрастают“, – говорится в документе.

Сообщается, что проведенное в 2019 году стресс-тестирование показало, что в системе остается несколько банков, в том числе два государственных, с существенными проблемами. Они могут потребовать значительных объемов капитала при неблагоприятном макроэкономическом сценарии. Их финансовая устойчивость является низкой, финучреждения уязвимы к возможным кризисам.

“Государственные банки остаются в фокусе внимания НБУ, поскольку они являются значимыми для банковской системы“, – говорится в документе.

Напомним, НБУ упростил подписание банковских документов в электронном виде.

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