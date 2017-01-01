Что делать в случае оплаты коммуналки до начисления субсидий — Минсоцполитики

Если вы получаете деньги на оплату коммунальных услуг в безналичной форме, то следует ожидать смс от Ощадбанка о поступлении средств на счет .

В Министерстве утверждают, что украинцы самостоятельно контролируют свои взаимоотношения с поставщиками услуг. depositphotos.com

В Министерстве социальной политики Украины объяснили, что делать, если вы оплатили коммунальные услуги не дождавшись сообщения от Ощадбанка о начислении субсидии. Об этом сообщили на странице Министерства в Facebook.

“Нас часто спрашивают, а что же делать, если Вы получаете субсидию на ЖКУ и оплатили коммуналку, не дождавшись смс от Ощадбанка? Отвечаем - если вы получаете льготу наличными, то никакие смс вам поступать не будут и соответственно личного кабинета на сайте АО “Ощадбанк“ не будет существовать“, - говорится в сообщении.

В Министерстве утверждают, что украинцы самостоятельно контролируют свои взаимоотношения с поставщиками услуг.

“Если речь идет о безналичной форме монетизации, и так случится, что Вы оплатили счета, не дождавшись смс от Ощадбанка, то на ваших счетах возникнет переплата, которая будет отображена поставщиком услуг в квитанциях следующих периодов“, - говорится в сообщении.

Напомним, украинцев предупредили о последней возможности оформить субсидию на весь отопительный сезон.

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