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За три года нужно выплатить более $24 млрд - НБУ

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Центробанк назвал сумму, которую Украине предстоит выплатить по долгам до 2023 года.
Украине необходимо выплатить более 24 млрд долларов
Украине необходимо выплатить более 24 млрд долларов
depositphotos.com

В 2020-2022 Украине необходимо выплатить более 24 млрд долларов. Об этом говорится в Отчете о финансовой стабильности Национального банка, опубликованного во вторник, 17 декабря.

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Как отмечается, большую часть этой суммы нужно будет рефинансировать на внешних рынках.

“Погашение и обслуживание валютного госдолга - ключевой среднесрочный вызов“, - отмечают в центробанке.

В отчете отмечается, что благодаря улучшению экономической ситуации большинство кредитных агентств повысили рейтинги Украины. Это усилило способность привлекать средства на международном рынке, однако их стоимость все еще слишком высока. В начале декабря доходность долларовых евробондов Украины находилась в диапазоне 4-7% в зависимости от сроков погашения.

“Именно поэтому сотрудничество с МВФ и другими международными финансовыми организациями является критически важным. Новая трехлетняя программа расширенного финансирования (EFF) объемом около 5,5 млрд долларов будет способствовать дальнейшему удешевлению суверенных и корпоративных заимствований. Кроме того, программа сотрудничества с МВФ - это не столько деньги, сколько “якорь“ для воплощения важных экономических реформ, которые иногда являются социально непопулярными. Именно поэтому для международных инвесторов наличие программы с МВФ является фактором доверия к стране и подтверждением того, что реформы идут по плану“, - говорится в документе.

 

Напомним, в Нацбанке объяснили, почему в этом году не будет соглашения с МВФ.

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Теги: МВФ, долги, НБУ, госдолг
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