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Минфин привлек 11,4 миллиарда гривен от продажи гособлигаций

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Доходность по облигациям внутреннего государственного займа, номинированных в евро, опустилась до рекордных 2,2%.
Минфин привлек от ОВГЗ 11 млрд грн под рекордно низкие проценты
Минфин привлек от ОВГЗ 11 млрд грн под рекордно низкие проценты
НБУ
Министерство финансов Украины на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 11,4 млрд гривен, сообщает пресс-служба ведомства во вторник, 17 декабря.

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Было удовлетворено 67 из 85 выставленных заявок на приобретение ОВГЗ.
 
Отмечается, что средневзвешенная доходность 6-месячных ОВГЗ, номинированных в евро, по итогам аукциона достигла минимального за всю историю уровня в 2,22% (снижена сразу на 238 базисных пунктов). В прошлый раз размещение ОВГЗ, номинированных в евро, проводилось в июне 2019 года.
 
Стоимость заимствований в национальной валюте продолжила снижаться. Средневзвешенная доходность 3-месячных государственных облигаций составила 11,78% (снижение на 128 б.п.), 1-летних – 11,42% (снижение на 158 б.п.), 2-летних – 11,1% (снижение на 91 б.п.), а 4-летних – 10,9% (снижение на 77 б.п.).
 

Напомним, Маркарова анонсировала проверку действующей налоговой системы.

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Теги: Минфин, облигация, Госбюджет
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
Мыкола    18.12.2019, 12:12
Оценка:  -2
Мыкола
Все бы ничего, если не учитывать, что денежки из офшоров, то есть это же наши олигархи решили еще поиметь украинцев и на финансах
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