Минфин привлек 11,4 миллиарда гривен от продажи гособлигаций

Доходность по облигациям внутреннего государственного займа, номинированных в евро, опустилась до рекордных 2,2%.

Минфин привлек от ОВГЗ 11 млрд грн под рекордно низкие проценты НБУ

Министерство финансов Украины на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 11,4 млрд гривен, сообщает пресс-служба ведомства во вторник, 17 декабря. Читай также: Глава Минфина назвала сроки продажи ПриватБанка



Было удовлетворено 67 из 85 выставленных заявок на приобретение ОВГЗ.



Отмечается, что средневзвешенная доходность 6-месячных ОВГЗ, номинированных в евро, по итогам аукциона достигла минимального за всю историю уровня в 2,22% (снижена сразу на 238 базисных пунктов). В прошлый раз размещение ОВГЗ, номинированных в евро, проводилось в июне 2019 года.



Стоимость заимствований в национальной валюте продолжила снижаться. Средневзвешенная доходность 3-месячных государственных облигаций составила 11,78% (снижение на 128 б.п.), 1-летних – 11,42% (снижение на 158 б.п.), 2-летних – 11,1% (снижение на 91 б.п.), а 4-летних – 10,9% (снижение на 77 б.п.).



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