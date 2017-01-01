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Дубилет: в Украине растет миграция — 4 млн за 9 лет

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Исключением стал 2014 год.
Дмитрий Дубилет
Дмитрий Дубилет
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С 2010 по 2019 год из Украины выехали 4 млн граждан. Об этом говорят данные, которые опубликовал в Telegram министр Кабмина Дмитрий Дубилет.

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Министр рассказал, что с 2010 года из Украины эмигрировали 4 млн человек.

Дубилет убежден, что миграция носит “ярко выраженный цикличный характер. Постоянный тренд - вверх“.

Единственный год-исключение - 2014 год. Министр объясняет, что скорее всего, это связано с тем, что в Украине началась война на Донбассе, а также отсутствием учета миграции на оккупированных территориях.

 

“То, что меня удивило. Безвиз существенно не повлиял на итоговые цифры миграции и сальдо. Я это объясняю тем, что произошло перераспределение - люди стали меньше ездить в Россию (по крайней мере, официально), и больше - в Европу“, - написал Дубилет.

Напомним, стало известно, что скоро Украина откажется от бумажных квитанций.

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Теги: Дубилет, миграция, население Украины
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