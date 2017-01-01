Дубилет: в Украине растет миграция — 4 млн за 9 лет

Исключением стал 2014 год.

С 2010 по 2019 год из Украины выехали 4 млн граждан. Об этом говорят данные, которые опубликовал в Telegram министр Кабмина Дмитрий Дубилет.

Читай также: Перепись населения: Украинцев будут считать по новому способу

Министр рассказал, что с 2010 года из Украины эмигрировали 4 млн человек.



Дубилет убежден, что миграция носит “ярко выраженный цикличный характер. Постоянный тренд - вверх“.



Единственный год-исключение - 2014 год. Министр объясняет, что скорее всего, это связано с тем, что в Украине началась война на Донбассе, а также отсутствием учета миграции на оккупированных территориях.

“То, что меня удивило. Безвиз существенно не повлиял на итоговые цифры миграции и сальдо. Я это объясняю тем, что произошло перераспределение - люди стали меньше ездить в Россию (по крайней мере, официально), и больше - в Европу“, - написал Дубилет.

Напомним, стало известно, что скоро Украина откажется от бумажных квитанций.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram