В Минсоцполитики рассказали, как будет осуществляться переход на электронные трудовые

Бумажные трудоые книжки будут актуальны еще несколько лет.

Кабмин утвердил переход Украины на электронные трудовые книжки. Проект еще должны поддержать нардепы. Если решение будет положительным, то как будет работать новая система, рассказывает министр социальной политики Юлия Соколовская, пишет Сегодня.

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Министр разъяснила, что “оцифровать“ старые бумажные трудовые украинцам не придется. Работодатели сделают все сами.

“Ваш работодатель вносит ваш стаж в электронный реестр. Уже сейчас есть реестр застрахованных лиц, где указаны все ваши взносы. Вы можете посмотреть свой стаж, сколько вы взносов делали... Потом там просто увеличится количество информации – где вы работали, кто был работодателем. Будет техническая возможность и у самого человека заполнить то, что не заполнил работодатель. Сейчас этой функции нет. Но она может появиться после того, как Верховная Рада поддержит законопроект“, – отметила Соколовская.

Министр подчеркнула, что электронный реестр имеет и будет иметь надежную систему защиты, поэтому не следует опасаться, что персональные данные украдут, они могут пропасть и т.д.

“У нас есть резервное копирование, кибербезопасность, и эти вещи развиваются так же стремительно, как развивается наша жизнь. То есть, стаж не потеряется“, – заверила министр.

В то же время, первые пару лет после принятия нового закона, старые бумажные книжки все еще будут функционировать и существовать.

“Для этого есть переходный период от тех до пяти лет. У нас были дискуссии, сколько этот период должен составлять, мы предлагали пять лет“, – уточнила Соколовская.

Напомним, нардепы снизили штрафы за нарушение трудового законодательства.

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