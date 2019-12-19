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Вероятность подписания газового контракта сегодня равна нулю — Нафтогаз

Комментариев: 5
Сегодня в Берлине состоится трехсторонняя встреча, на которой обсудят "газовый вопрос".
Андрей Коболев
Андрей Коболев
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В Нафтогазе предполагают, что во время сегодняшних переговоров по поводу транзита российского газа через Украину, подписание контракта не состоится. Такой прогноз высказал глава Нафтогаза Андрей Коболев во время встречи по вопросам анбандлинга, пишет Hromadske.

“Можно говорить, что вероятность подписания транзитного контракта с 1 января 2020 года еще какая-то есть, но очень-очень маленькая. С каждой минутой она стремится к нулю“, — заявил Коболев.

Переговоры в трехстороннем формате (ЕС-Россия-Украина) состоятся сегодня в Берлине. После встречи участники планируют провести пресс-конференцию.

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Стоит отметить, что срок действующего контракта на транзит российского газа через территорию Украины истекает совсем скоро — 31 декабря этого года.

Напомним, в НБУ оценили уровень потерь, в случае неподписания газового договора.

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Теги: Нафтогаз, газовые переговоры, транзит газа через украину
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Комментариев (5)
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гость  (аноним)  19.12.2019, 11:27
Оценка:  0
гость
Что, мало накрал? Тяжко от газпромовской сиськи оторваться?
гость  (аноним)  19.12.2019, 11:25
Оценка:  0
гость
в соседней теме он же говорит наоборот про необходимость подписания, даже если и подпишут на невыгодных для укров условиях, всё равно новый год и весь народ бухой, даже на майдан выйти некому будет
гость  (аноним)  19.12.2019, 11:14
Оценка:  0
гость
Кобель, ты уже отправил мамеле, в США, очередную порцию бабла?
гость  (аноним)  19.12.2019, 11:12
Оценка:  0
гость
КобЕлев, не пыли!
Ясно, что тебе и нашим "обранцям" нравится сидеть на потоках и нихера не делать!
Займитесь чем-нибудь
гость  (аноним)  19.12.2019, 11:11
Оценка:  0
гость
ПОКА В НАФТОГАЗЕ БУДУТ РАБОТАТЬ ША-ЛО-ПА-И, ПЕРЕСЫЛАЮЩИЕ МАТЕРИ ПО 6 МИЛЛИОНОВ РЕАЛЬНЫХ ДОЛЛ. ЗА ДЕНЬГИ СУЩЕСТВУЮЩИЕ ТОЛЬКО В ВООБРАЖЕНИИ ЭТИХ ША-ЛОП-АЕ-В, ДО ТЕХ ПОР УКРАИНА БУДЕТ ВЫ-ГРЕ-БАТЬ ТОЛЬКО УБЫТКИ ОТ СВОЕЙ ГАЗОТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
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