Вероятность подписания газового контракта сегодня равна нулю — Нафтогаз

Сегодня в Берлине состоится трехсторонняя встреча, на которой обсудят "газовый вопрос".

В Нафтогазе предполагают, что во время сегодняшних переговоров по поводу транзита российского газа через Украину, подписание контракта не состоится. Такой прогноз высказал глава Нафтогаза Андрей Коболев во время встречи по вопросам анбандлинга, пишет Hromadske.

“Можно говорить, что вероятность подписания транзитного контракта с 1 января 2020 года еще какая-то есть, но очень-очень маленькая. С каждой минутой она стремится к нулю“, — заявил Коболев.

Переговоры в трехстороннем формате (ЕС-Россия-Украина) состоятся сегодня в Берлине. После встречи участники планируют провести пресс-конференцию.

Читай также: Украинцы существенно меньше заплатят за газ в декабре

Стоит отметить, что срок действующего контракта на транзит российского газа через территорию Украины истекает совсем скоро — 31 декабря этого года.

Напомним, в НБУ оценили уровень потерь, в случае неподписания газового договора.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram