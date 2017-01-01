Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Суд рассмотрит иск против НБУ по делу Ощадбанка в закрытом режиме

Комментариев: 0
Экс-глава ЕБРР подал в суд на Нацбанк .
Аджунер принял решение оспаривать решение НБУ, которым банк отказал ему в должности на пост главы наблюдательного совета Ощадбанка.
Аджунер принял решение оспаривать решение НБУ, которым банк отказал ему в должности на пост главы наблюдательного совета Ощадбанка.
depositphotos.com

Окружной административный суд Киева удовлетворил ходатайство Национального банка Украины, которое касается дела по иску экс-главы Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Украине Шевки Аджунера против Национального банка Украины. Заседание провели в закрытом режиме. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Читай также: В НБУ сообщили о плане действий, если суд признает национализацию Привата незаконной

Подготовительное заседание по делу состоялось 17 декабря.

Стоит отметить, что Аджунер принял решение оспаривать решение НБУ, которым банк отказал ему в должности на пост главы наблюдательного совета Ощадбанка.

“Истец считает оспариваемое решение НБУ предвзятым, незаконным и что принято регулятором с превышением своих полномочий“, - говорится в сообщении.

На заседании 17 декабря суд рассмотрел ходатайство представителя Нацбанка о рассмотрении дела на закрытом заседании. Ходатайство было удовлетворено.

“Во время такого рассмотрения могут присутствовать только участники дела, а в случае необходимости - свидетели, эксперты, специалисты, переводчики. Использование систем видеоконференцсвязи и трансляции хода судебного заседания в сети Интернет в закрытом судебном заседании не допускается“, - уточнили в суде.

Напомним, ПриватБанк снова подал в суд на Коломойского.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram  

Поделись:
Теги: суд, НБУ, Ощадбанк, Аджунер
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь