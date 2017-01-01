Суд рассмотрит иск против НБУ по делу Ощадбанка в закрытом режиме

Экс-глава ЕБРР подал в суд на Нацбанк .

Аджунер принял решение оспаривать решение НБУ, которым банк отказал ему в должности на пост главы наблюдательного совета Ощадбанка. depositphotos.com

Окружной административный суд Киева удовлетворил ходатайство Национального банка Украины, которое касается дела по иску экс-главы Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Украине Шевки Аджунера против Национального банка Украины. Заседание провели в закрытом режиме. Об этом сообщает пресс-служба суда.

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Подготовительное заседание по делу состоялось 17 декабря.

Стоит отметить, что Аджунер принял решение оспаривать решение НБУ, которым банк отказал ему в должности на пост главы наблюдательного совета Ощадбанка.

“Истец считает оспариваемое решение НБУ предвзятым, незаконным и что принято регулятором с превышением своих полномочий“, - говорится в сообщении.

На заседании 17 декабря суд рассмотрел ходатайство представителя Нацбанка о рассмотрении дела на закрытом заседании. Ходатайство было удовлетворено.

“Во время такого рассмотрения могут присутствовать только участники дела, а в случае необходимости - свидетели, эксперты, специалисты, переводчики. Использование систем видеоконференцсвязи и трансляции хода судебного заседания в сети Интернет в закрытом судебном заседании не допускается“, - уточнили в суде.

Напомним, ПриватБанк снова подал в суд на Коломойского.

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