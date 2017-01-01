Суд рассмотрит иск против НБУ по делу Ощадбанка в закрытом режиме
Окружной административный суд Киева удовлетворил ходатайство Национального банка Украины, которое касается дела по иску экс-главы Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Украине Шевки Аджунера против Национального банка Украины. Заседание провели в закрытом режиме. Об этом сообщает пресс-служба суда.
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Подготовительное заседание по делу состоялось 17 декабря.
Стоит отметить, что Аджунер принял решение оспаривать решение НБУ, которым банк отказал ему в должности на пост главы наблюдательного совета Ощадбанка.
“Истец считает оспариваемое решение НБУ предвзятым, незаконным и что принято регулятором с превышением своих полномочий“, - говорится в сообщении.
На заседании 17 декабря суд рассмотрел ходатайство представителя Нацбанка о рассмотрении дела на закрытом заседании. Ходатайство было удовлетворено.
“Во время такого рассмотрения могут присутствовать только участники дела, а в случае необходимости - свидетели, эксперты, специалисты, переводчики. Использование систем видеоконференцсвязи и трансляции хода судебного заседания в сети Интернет в закрытом судебном заседании не допускается“, - уточнили в суде.
Напомним, ПриватБанк снова подал в суд на Коломойского.
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