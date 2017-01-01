В Украине запустили программу поддержки бизнеса на Донбассе

Финансирует программу Евросоюз .

В Украине начала работать программа поддержки инвестиционных проектов для малого и среднего бизнеса в Донецкой и Луганской областях. Программа финансируется за счет Европейского Союза. Бюджет программы - 9,5 млн евро. Об этом сообщил руководитель Немецко-Украинского фонда Валерий Майборода, сообщает Униан.

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Майборода рассказал, что программа нацелена на частичную компенсацию затрат на инвестиционные проекты для малого и среднего бизнеса на подконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей.

80% затрат бизнесменов будет покрывать программа, которая дает средства в кредит. 20% расходов предприниматель должен оплатить самостоятельно.

“Из этой структуры Немецко-Украинский фонд за счет средств Европейского Союза компенсирует 50% собственного взноса. И первый шаг делает именно фонд через банки-партнеры. После этого мы компенсируем 50% кредита в случае своевременного и полного его обслуживания в течение 6 месяцев“, - сказал Майборода.

Программа начнет работать уже завтра, 20 декабря.

“По условиям программы, уже с 20 декабря предприниматели смогут обращаться в региональные отделения финучреждений-партнеров и получать средства в лизинг или кредит под инвестиционные проекты для приобретения сельскохозяйственной техники, оборудования и транспортных средств, монтажа, строительства или реконструкции помещений, ввода в эксплуатацию“, - говорит первый советник Представительства Евросоюза в Украине Фредерик Куне.

Напомним, премьер анонсировал снижение кредитных ставок.

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