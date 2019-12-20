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В Украине начали бороться с незаконным игорным бизнесом

Комментариев: 2
В Кабмине анонсировали массовые проверки.
Кабинет министров начал борьбу с нелегальным бизнесом
Кабинет министров начал борьбу с нелегальным бизнесом
depositphotos.com

В Кабмине утверждают, что игорный бизнес не будет работать в Украине под видом государственных лотерей. Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина.

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Кабинет министров начал борьбу с нелегальным бизнесом. Этой ночью закрыли около 150 заведений по всей Украине. Изымали также оборудование, цена которого около 46 млн грн.

“В Украине работает только три оператора государственных лотерей. Однако это не мешает десяткам сотен заведений по всей стране осуществлять игорную деятельность, запрещенную законом, прикрываясь лотереями“, - рассказал премьер-министр Алексей Гончарук.

Чиновник рассказал, как работает схема незаконно бизнеса: владельцы учреждений заключают договоры с операторами гослотерей на распространение. Договоры работают в качестве прикрытия.

“На территории заведений устанавливают “игровые автоматы“, которые запрещены законом. Мы эти схемы прекращаем“, - сказал Гончарук.

Поэтому в Кабмине приняли решение отменить возможность для операторов заключать договоры на распространение.

Нацполиция теперь будет проводить масштабную проверку деятельности всех операторов гослотерей.

Напомним, Кабмин выделил более 300 млн на зарплаты шахтерам.

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Теги: Кабмин, игорный бизнес, Нацполиция
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  20.12.2019, 13:57
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гость
Ну найдут другие лазейки, например игы онлайн через интернет на смартфонах. Страна в смартфоне Зе-клован вроде говорил?
Путин_xyйло    20.12.2019, 13:59
Оценка:  0
Путин_xyйло
Через интернет уже давно опробовали. Онлайн-казино всякие например.
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