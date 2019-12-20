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В 2019 году гривна укрепилась больше остальных мировых валют

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Это оказало положительное влияние на жизнь украинцев.
В 2019 году украинская гривна обошла все мировые валюты в рейтинге
В 2019 году украинская гривна обошла все мировые валюты в рейтинге
depositphotos.com

В этом году курс гривны по отношению к доллару вырос на 19%. Это поместило нашу валюту на первые позиции рейтинга валют, которые выросли больше, чем остальные. Об этом сообщает Bloomberg.

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В 2019 году украинская гривна обошла все мировые валюты в рейтинге, даже российский рубль, который находился на второй позиции. Курс рубля по отношению к доллару вырос на 12%.

В списке наиболее ревальвированных валют мира также оказались египетский фунт, тайский бахт и израильский шекель.

Укрепление гривны положительно отразилось на трудовой миграции — украинцы все чаще ищут работу дома, а не за границей.

Кроме того, сократился разрыв и зарплат между Украиной и Европой. К примеру, в 2016 году зарплаты в Польше были в четыре раза выше, чем в Украине. На сегодня этот разрыв сократился до 2,5 раз.

Напомним, Нацбанк сравнил зарплаты в Украине и у соседей.

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Теги: укрепление гривны, курс доллара, курс валют
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