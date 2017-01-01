Курс валют: евро ускорил падение

Гривна продолжает укрепляться относительно доллара и евро. Однако, евро в последние дни дешевеет быстрее доллара.

Евро подешевел еще на шесть копеек depositphotos.com

Национальный банк Украины на вторник, 24 декабря, укрепил гривну на две копейки – до 23,27 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в понедельник, 23 декабря.

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НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2327,5766 гривны (-1,5459);

– 100 евро – 2577,7911 гривны (-6,8361).

В первый рабочий день недели курс доллара на межбанке в продаже снизился на две копейки до 23,28 гривен за доллар, курс в покупке до 23,26 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на четыре копейки до 25,80 гривен за евро.

Напомним, в Нацбанке рассказали, почему не прогнозируют курс гривны.



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