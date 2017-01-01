Курс валют: евро ускорил падение
Национальный банк Украины на вторник, 24 декабря, укрепил гривну на две копейки – до 23,27 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в понедельник, 23 декабря.
Читай также: МЭРТ показал место ВВП Украины в экономике мира
НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 2327,5766 гривны (-1,5459);
– 100 евро – 2577,7911 гривны (-6,8361).
В первый рабочий день недели курс доллара на межбанке в продаже снизился на две копейки до 23,28 гривен за доллар, курс в покупке до 23,26 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на четыре копейки до 25,80 гривен за евро.
Напомним, в Нацбанке рассказали, почему не прогнозируют курс гривны.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram
Полная версия правил