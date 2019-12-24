Сколько налогов отдают украинцы со своих доходов

Около 50% доходов граждане отдают на нужны государства.

Около половины украинцев не знает, сколько налогов они платят государству. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, сообщает проект “Цена государства“ на странице в Facebook.

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Большинство граждан (28,6%) убеждены, что отдают средства на государственные нужды. 14,6% убеждены, что около трети их доходов помогает содержать государство. И лишь 7,9% украинцев осведомлены, что платят государству около половины своих доходов.

“Большинство налогов взимаются незаметно для самого плательщика — в этом и есть главная причина недооценки объема уплаченных налогов. Несмотря на то, что налоги в бюджет перечисляют продавцы, работодатели, производители подакцизных товаров и импортеры, конечным плательщиком всех налогов все равно являются работник и покупатель. Налоги или включены в цену конечного товара или вычитаются из заработной платы“, — отметил исполнительный директор CASE Украина Дмитрий Боярчук.

Напомним, в Украине планируют снизить налоги с зарплат.



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