Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украина отказалась от коньяка и шампанского

Комментариев: 1
В соответствии с кодами классификации внешнеэкономической деятельности, из Украины будут экспортировать продукты с названиями "вино игристое" и "бренди".
Украина теперь будет экспортировать только бренди и игристое вино
Украина теперь будет экспортировать только бренди и игристое вино
depositphotos.com

Украина прекратила экспорт продукции под названиями “коньяк“ и “шампанское“. Об этом рассказал первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Михаил Непран, сообщила 23 декабря пресс-служба палаты.

Читай также: Украина планирует отказаться от регулирования цен на алкоголь

В соответствии с приложением 3 регламента Европейского парламента и Европейского совета, странами происхождения, которые могут использовать названия “коньяк“, “арманьяк“, “граппа“, “бренди де херес“, определены Франция, Италия и Испания.

“Учитывая, что в Украине закончился переходный период после подписания Соглашения о зоне свободной торговли (с Евросоюзом), Торгово-промышленная палата Украины прекращает выдавать сертификаты на напитки под названиями “коньяк“, “арманьяк“, “граппа“, “бренди де херес“, – сказал Непран.

В пресс-службе сообщили, что теперь, в соответствии с кодами классификации внешнеэкономической деятельности, из Украины будут экспортировать вино игристое и бренди.

Согласно международному праву, использование названия “шампанское“ закреплено за производителями игристого вина только во французском регионе Шампань, а “коньяк“ – в регионе Шаранта во Франции. Подписав Соглашение об ассоциации с Европейским союзом, Украина обязалась придерживаться международных стандартов региональных названий.

Напомним, Украина увеличила экспорт водки почти на треть.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram   

Поделись:
Теги: торговая марка, шампанское, коньяк, название, Укриана
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Антибес    24.12.2019, 17:42
Оценка:  -3
Антибес
А что с напитком под названием "ПОРТВЕЙН"?)))))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь