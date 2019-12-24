Украина отказалась от коньяка и шампанского

В соответствии с кодами классификации внешнеэкономической деятельности, из Украины будут экспортировать продукты с названиями "вино игристое" и "бренди".

Украина теперь будет экспортировать только бренди и игристое вино depositphotos.com

Украина прекратила экспорт продукции под названиями “коньяк“ и “шампанское“. Об этом рассказал первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Михаил Непран, сообщила 23 декабря пресс-служба палаты.

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В соответствии с приложением 3 регламента Европейского парламента и Европейского совета, странами происхождения, которые могут использовать названия “коньяк“, “арманьяк“, “граппа“, “бренди де херес“, определены Франция, Италия и Испания.

“Учитывая, что в Украине закончился переходный период после подписания Соглашения о зоне свободной торговли (с Евросоюзом), Торгово-промышленная палата Украины прекращает выдавать сертификаты на напитки под названиями “коньяк“, “арманьяк“, “граппа“, “бренди де херес“, – сказал Непран.

В пресс-службе сообщили, что теперь, в соответствии с кодами классификации внешнеэкономической деятельности, из Украины будут экспортировать вино игристое и бренди.

Согласно международному праву, использование названия “шампанское“ закреплено за производителями игристого вина только во французском регионе Шампань, а “коньяк“ – в регионе Шаранта во Франции. Подписав Соглашение об ассоциации с Европейским союзом, Украина обязалась придерживаться международных стандартов региональных названий.

Напомним, Украина увеличила экспорт водки почти на треть.

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