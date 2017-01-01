Госдолг Украины за месяц вырос на $1 млрд

По итогам ноября государственный долг Украины достиг почти 83 млрд долларов. При этом сумма долга сократилась в гривневом эквиваленте почти на 55 млрд гривен.

Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 30 ноября 2019 года вырос на 1,2% и составил 1 990,78 млрд грн или 82,83 млрд долларов. Об этом сообщило Министерство финансов во вторник, 24 декабря.

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По данным ведомства, за месяц сумма долга Украины сократилась в гривневом эквиваленте на 54,82 млрд грн (2,67%), а в долларовом эквиваленте выросла на 0,99 млрд долларов.

По состоянию на 30 ноября внешний долг составил 1 165,25 млрд грн (58,53% от общей суммы долга) или 48,48 млрд долларов, внутренний долг – 825, 52 млрд грн (41,47%) или 34,35 млрд долларов.

Государственный долг Украины составлял 1 750,36 млрд грн (87,92% от общей суммы долга) или 72,82 млрд долларов. Гарантированный государством долг Украины составлял 240,41 млрд грн (12,08%) или 10,0 млрд долларов.

В ноябре расходы государственного бюджета по погашению госдолга составили 19,8 млрд грн, по обслуживанию – 16,8 млрд грн.

Напомним, в госреестр должников попали почти два миллиона украинцев.

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