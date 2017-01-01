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В Вене стартовали "газовые переговоры"

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Ожидается, что во время встречи будут подписаны документы на транзит газа через Украину.
Во время встречи планируется заключение договоров на транзит российского газа через Украину
Во время встречи планируется заключение договоров на транзит российского газа через Украину
depositphotos.com

В Вене стартовал финальный этап переговоров между Россией и Украиной по поводу транзита газа через территорию нашей страны. Об этом сообщили представители российского Газпрома журналистам 26 декабря, передает “Интерфакс“.

“В Вене начались российско-украинские переговоры по газу в соответствии с протоколом от 20 декабря“, — сообщил представитель Газпрома.

Во время встречи планируется заключение договоров на транзит российского газа через Украину с 1 января следующего года. Стоит отметить, что срок нынешнего договора истекает в конце декабря 2019 года.

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О том, что переговоры возобновятся сегодня, накануне сообщил Юрий Витренко - исполнительный директор Нафтогаза. Он высказал предположение, что все необходимые документы две страны подпишут уже 27 декабря.

Напомним, Витренко рассказал, когда Россия может прекратить транзит газа через Украину.

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Теги: газовые переговоры, транзит газа через украину, Украина и Россия
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