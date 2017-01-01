В Вене стартовали "газовые переговоры"

Ожидается, что во время встречи будут подписаны документы на транзит газа через Украину.

Во время встречи планируется заключение договоров на транзит российского газа через Украину depositphotos.com

В Вене стартовал финальный этап переговоров между Россией и Украиной по поводу транзита газа через территорию нашей страны. Об этом сообщили представители российского Газпрома журналистам 26 декабря, передает “Интерфакс“.

“В Вене начались российско-украинские переговоры по газу в соответствии с протоколом от 20 декабря“, — сообщил представитель Газпрома.

Во время встречи планируется заключение договоров на транзит российского газа через Украину с 1 января следующего года. Стоит отметить, что срок нынешнего договора истекает в конце декабря 2019 года.

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О том, что переговоры возобновятся сегодня, накануне сообщил Юрий Витренко - исполнительный директор Нафтогаза. Он высказал предположение, что все необходимые документы две страны подпишут уже 27 декабря.

Напомним, Витренко рассказал, когда Россия может прекратить транзит газа через Украину.

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