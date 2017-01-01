Эксперт рассказал о глобальных рисках для украинской экономики в 2020 году

Международные процессы могут оказать немалое влияние на развитие экономики.

В 2020 году на экономику Украины может повлиять множество глобальных факторов. Миру грозит масштабный финансовый и ценовой кризисы. Об этом рассказал председатель правления Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский, пишет Сегодня.

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Экономист проанализировал грядущие мировые перемены.

Например, в следующем году планируется выход Великобритании из ЕС. Это, скорее всего, существенно не отразится на экономике Украины.

“Brexit абсолютно не значит, что Британия ограждается стеной протекционизма от стран ЕС и я очень надеюсь, у нас сохранится свободная торговля“, – сказал он.

Но, возможно, в следующем году усугубятся отношения между Украиной и РФ, в частности ресь идет и о конфликте на Донбассе.

“Российская агрессия имеет и экономическое влияние, – говорит он. – Так или иначе, мы тратим деньги, чтобы противостоять ей. Это обстоятельство будет определять в том числе и социальное развитие страны“.

Грозит Украине и трудовая миграция. Квалифицированные работники нередко покидают нашу страну в поисках лучших зарплат и хороших условий для работы.

“Развитые страны, как Германия, проводят активную политику приглашения к себе на работу. И украинцы имеют достаточно высокие шансы, чтобы работать там… Это может дать дополнительный толчок украинской трудовой эмиграции. Это огромная проблема. Правительство должно думать не только над тем, чтобы люди оставались в Украине, но и проводить политику, чтобы привлекать иммигрантов в экономику страны“, – убежден эксперт.

Напомним, в НБУ рассказали о главных ожиданиях МВФ от Украины.

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