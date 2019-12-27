Курс валют: гривна впервые за месяц подешевела

Курс доллара на межбанке вырос на 28 копеек, курс евро – на 31. При этом Нацбанк ослабил гривну на четыре копейки.

Национальный банк Украины на пятницу, 27 декабря, ослабил гривну на четыре копейки – до 23,29 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в четверг, 26 декабря.

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НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2329,2885 гривны;

– 100 евро – 2580,8517.

Отметим, что на межбанковском валютном рынке доллара вырос на 28 копеек до 23,45-23,53 гривны. А евро подорожало на 31 копейку до 26,0083-26,0947.

Напомним, эксперт рассказал о глобальных рисках для украинской экономики в 2020 году.

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