Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Курс валют: гривна впервые за месяц подешевела

Комментариев: 3
Курс доллара на межбанке вырос на 28 копеек, курс евро – на 31. При этом Нацбанк ослабил гривну на четыре копейки.
Гривна после продолжительного укрепления дешевеет
Гривна после продолжительного укрепления дешевеет
пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины на пятницу, 27 декабря, ослабил гривну на четыре копейки – до 23,29 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в четверг, 26 декабря.

Читай также: НБУ начал взыскание 1,5 млрд с экс-нардепа Жеваго

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2329,2885 гривны;

– 100 евро – 2580,8517.

Отметим, что на межбанковском валютном рынке доллара вырос на 28 копеек до 23,45-23,53 гривны. А евро подорожало на 31 копейку до 26,0083-26,0947.

Напомним, эксперт рассказал о глобальных рисках для украинской экономики в 2020 году.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: гривна, курс валют, курс гривны, курс нбу, межбанковский курс валют, курс долара, курс доллара к гривне, курс доллара сегодня, курс евро
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  27.12.2019, 10:45
Оценка:  0
гость
10-23 Хи-хи-хи красава, колбаса в карманах, а на голове лифон, стринги надел сверху на костюм.
гость  (аноним)  27.12.2019, 10:42
Оценка:  0
гость
А ещё у меня весь пиджак и брюки в говне были. Боялся что на корпорате обосрался,у меня есть такая беда обсиратся если сильно бухой,но потом вспомнил о куче говна в коридоре,я просто спал в пиджаке в нем
гость  (аноним)  27.12.2019, 10:23
Оценка:  0
гость
Корпорат был во вторник.отошел от него тока сегодня.думал на работе пойму,мол с кем не бывает,но оказывается это не все.мне сказали что я набухался,обращался и забрал мясные нарезки прям в карман пиджака.а я ещё не мог вспомнить,откуда у меня колбаса в карманах..но не стыдно
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь