Цены на нефть достигли 68 долларов

Стоимость нефти растет на фоне рекордного за четыре месяца снижения запасов сырья в США.

Мировые цены на нефть продолжают расти в пятницу, 27 декабря на данных о снижении запасов в США.

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Так, февральские фьючерсы нефти марки Brent подорожали до $68,01 за баррель. За четверг Brent подорожала на $0,72 (1,07%), до $67,92 за баррель.

Февральский фьючерсы на WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли до $61,83 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,57 (0,93%), до $61,68 за баррель.

По данным Американского института нефти, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 7,9 млн баррелей. Падение запасов, если оно подтвердится данными министерства энергетики США, станет максимальным с августа.

Напомним, нефть подорожала до максимума за три месяца.

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