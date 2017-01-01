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Кабмин отдал на приватизацию еще 530 госпредприятий

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Правительство считает, что такой шаг поможет привлечь инвесторов.
Общая сумма активов предприятий составила более 12 млрд грн
Общая сумма активов предприятий составила более 12 млрд грн
Пресс-служба Кабмина

Кабмин отдал на приватизацию еще 530 государственных предприятий. Общая сумма активов составила более 12 млрд грн. Об этом сообщил в Telegram-канале премьер-министр Алексей Гончарук.

За почти четыре месяца на приватизацию передали больше государственных объектов, чем за все 28 лет независимости“, - прокомментировал Гончарук.

Премьер утверждает, что программа по приватизации поможет привлечь инвесторов, которые будут вкладывать деньги в развитие предприятий. Это, в частности, поможет увеличить зарплаты работникам этих предприятий.

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Гончарук добавил, что продавать предприятия будут с помощью ProZorro. Продажи стартуют в 2020 году.

Напомним, Кабмин разрешил частичную приватизацию госбанка.

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Теги: приватизация, Кабмин, Гончарук
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