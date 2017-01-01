Кабмин отдал на приватизацию еще 530 госпредприятий

Правительство считает, что такой шаг поможет привлечь инвесторов.

Кабмин отдал на приватизацию еще 530 государственных предприятий. Общая сумма активов составила более 12 млрд грн. Об этом сообщил в Telegram-канале премьер-министр Алексей Гончарук.

“За почти четыре месяца на приватизацию передали больше государственных объектов, чем за все 28 лет независимости“, - прокомментировал Гончарук.

Премьер утверждает, что программа по приватизации поможет привлечь инвесторов, которые будут вкладывать деньги в развитие предприятий. Это, в частности, поможет увеличить зарплаты работникам этих предприятий.

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Гончарук добавил, что продавать предприятия будут с помощью ProZorro. Продажи стартуют в 2020 году.

Напомним, Кабмин разрешил частичную приватизацию госбанка.

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