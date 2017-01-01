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Кабмин планирует уменьшить количество проверок ФЛП - Милованов

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Правительство готовит изменения в законе.
Тимофей Милованов
Тимофей Милованов
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Правительство работает над тем, чтобы уменьшить количество проверок физических лиц-предпринимателей. Для этого Кабмин решил подготовить изменения в соответствующее законодательство. Об этом сообщил министр экономики Тимофей Милованов во время брифинга, передает Униан.

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Предполагается, что теперь ФЛП будут подвергаться проверке на основе риск-ориентированного подхода.

“Мы внесли изменения в законопроект. Там уменьшаются штрафы, уменьшается ответственность. Будет проводиться то, что мы называем мораторием, но правильно говорить риск-ориентированный подход к проверкам. То есть, мы будем проверять не всех подряд, а только тех, кто конкретно является высокорисковым в товарах и зонах, на которых есть информация“, — сказал Милованов.

Напомним, в налоговой опубликовали план проверок бизнеса.

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Теги: ФЛП, предприниматели, проверка бизнеса
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