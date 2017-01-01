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НБУ запланировал на 2020 год инспекцию 45 банков

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Регулятор анонсировал проверку более половины банков в следующем году. Также будут проводиться внеплановые проверки.
Нацбанк Украины
Нацбанк Украины
Пресс-центр НБУ

Национальный банк Украины запланировал на 2020 год проверки в 45 банках. Об этом в субботу, 28 декабря, сообщает пресс-служба НБУ.

“В перечень финансовых учреждений, в которых пройдут в 2020 году плановые инспекционные проверки, вошли 45 банков“, - говорится в сообщении.

Отмечается, что план инспекционных проверок был составлен на основании риск-ориентированного подхода, который учитывает принадлежность банка к определенной категории с учетом его размера в банковской системе, характера и сложности операций, уровня рисков, присущих его деятельности, а также на основании определенной общей оценки SREP (Supervisory Review and Evaluation Process).

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Также будут проводиться внеплановые проверки банков, необходимость которых будет определяться на основании надзорных действий в рамках системы раннего реагирования.

Кроме того, с 1 июля 2020 года в рамках проекта “сплит“ Нацбанк начнет выездные проверки небанковских финучреждений согласно графику, который утвержден Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг.

К слову, за 2019 год департамент выездных проверок банков НБУ осуществил 50 плановых и 12 внеплановых проверок банков.

Напомним, НБУ утвердил валюты, к которым будут просчитывать курс гривны.

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Теги: банки, Нацбанк, проверка, инспекция
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