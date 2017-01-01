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Правительство предлагает отменить часть штрафов для ФЛП

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Штрафы касаются использования кассовых аппаратов.
Кабмин предлагает отменить часть штрафов для ФЛП
Кабмин предлагает отменить часть штрафов для ФЛП
depositphotos.com

Кабмин предлагает отменить часть штрафов для ФЛП за нарушение в пользовании кассовыми аппаратами. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

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Правительство направило в Верховную Раду законопроект в котором предлагает отменить штрафы в таких случаях:

  • если не была напечатана или создана в электронной форме контрольная лента;

  • если не был предоставлен отчет в налоговую;

  • если было совершено предварительное программирование цен в кассовом аппарате (РРО).

“Это необходимые изменения, которые сделают невозможными применение штрафов к предпринимателям за вероятные недостатки РРО, уменьшат риск коррупции со стороны проверяющих органов и бизнеса, помогут адаптироваться к новым требованиям по РРО“, — утверждает заместитель министра развития экономики Дмитрий Романович.

Напомним, в Украине увеличилось количество предприятий.

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Теги: ФЛП, Кабмин, штрафы, РРО
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