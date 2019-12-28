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Налоговая реформа: Чего ждать украинцам

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В Украине планируется ввести всеобщее декларирование.
Всем украинцам будут предлагать декларировать свои доходы
Всем украинцам будут предлагать декларировать свои доходы
depositphotos.com

В Украине грядет масштабная налоговая реформа. Начать ее планируют с объединения налога на доходы физлиц (НДФЛ), единого социального взноса (ЕСВ) и военного сбора в единый налог. Об этом рассказал глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в интервью Минфину.

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Чиновник рассказал, что вместо единой ставки налога на доходы в размере 18% предполагается ввести несколько. Речь идет о базовой ставке, повышенной и пониженной. Какими будут размеры этих ставок, пока не решили, Минфин занимается расчетами.

“Могу сказать только, что шкала не будет плоской, будет пропорция. Минимальная ставка составит 15%“, - уточнил Гетманцев.

Также в Украине планируется ввести всеобщее декларирование. Гетманцев отмечает, что обязательным оно не будет, однако люди сами будут заинтересованы в том, чтобы заполнять декларации.

“Если вы платите налог по обычной, базовой ставке, можете не подавать декларацию. Но если вы подадите, вам пересчитают налог по минимальной ставке и государство вернет вам расписку о налоге и, возможно, выплатит кэшбек“, - сказал он.

Кроме того, Гетманцев акцентировал, что от дохода украинца будут отнимать средства, предусмотренные на аренду жилья, лечение, содержание родителей, которым больше 80 лет, отдых в Украине.

Напомним, в налоговой опубликовали план проверок бизнеса.

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Теги: налоговая реформа, налоги, декларирование
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