Украинцам будут платить за разоблачение коррупционеров
На разоблачениях коррупционеров украинцы могут зарабатывать деньги — можно получить 10% от суммы взятки или суммы нанесенного ущерба, но не более 12 с половиной миллионов гривен. Об этом сообщает ТСН.
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Речь идет о разоблачении “крупных“ коррупционеров, которые берут в качестве взятки не менее 10 млн грн.
О коррупционном преступлении украинцы могут сообщать уполномоченным непосредственно на работе, а также в СМИ, Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции или другим органам.
Можно сообщать информацию о коррупции и анонимно. Но в таком случае потенциального коррупционера будут проверять лишь в том случае, если будут предоставлены факты, которые подлежат проверке.
В то же время, обличителям гарантирована государственная охрана.
Напомним, правительство предлагает отменить часть штрафов для ФЛП.
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