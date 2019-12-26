Украинцам будут платить за разоблачение коррупционеров

Обличителям будут платить 10% от суммы взятки.

На разоблачениях коррупционеров украинцы могут зарабатывать деньги — можно получить 10% от суммы взятки или суммы нанесенного ущерба, но не более 12 с половиной миллионов гривен. Об этом сообщает ТСН.

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Речь идет о разоблачении “крупных“ коррупционеров, которые берут в качестве взятки не менее 10 млн грн.

О коррупционном преступлении украинцы могут сообщать уполномоченным непосредственно на работе, а также в СМИ, Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции или другим органам.

Можно сообщать информацию о коррупции и анонимно. Но в таком случае потенциального коррупционера будут проверять лишь в том случае, если будут предоставлены факты, которые подлежат проверке.

В то же время, обличителям гарантирована государственная охрана.

Напомним, правительство предлагает отменить часть штрафов для ФЛП.

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