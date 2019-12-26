Нацбанк оценил ситуацию на валютном рынке

В декабре 2019 года гривна продолжила укрепляться из-за значительного предложения иностранной валюты, сообщили в НБУ.

Тенденция к укреплению гривны сохранилась в декабре 2019 года. Об этом говорится в Макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка.

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Такая ситуация наблюдалась в связи с избыточным предложением иностранной валюты на протяжении длительного периода. Основными источниками поступления валюты в декабре были традиционные экспортно-ориентированные отрасли (в частности АПК, металлургия и горно-добывающая промышленность), портфельные инвестиции и значительное предложение наличной валюты.

“Учитывая существенное преобладание предложения валюты над спросом на нее и то, что факторы укрепления гривны имеют фундаментальный, а не ситуативный характер, НБУ в декабре принял решение об увеличении ежедневных плановых объемов покупки иностранной валюты для пополнения международных резервов (с 30 до 50 млн долларов)“, - говорится в обзоре.

По данным НБУ, в декабре положительное сальдо операций НБУ на валютном рынке составило 2,9 млрд долларов (с начала года - 7,9 млрд долларов).

Кроме того, учитывая установившуюся благоприятную ситуацию на валютном рынке НБУ в декабре увеличил е-лимиты для некоторых операций перевода средств, добавили в НБУ.

Напомним, НБУ опубликовал результат стресс-тестирования банков.

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