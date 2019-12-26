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Сколько зарабатывали украинцы в 2019 году

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Реальные зарплаты граждан в прошлом году выросли.
В Украине выросла средняя зарплата
В Украине выросла средняя зарплата
depositphotos.com

В прошлом году в Украине выросла средняя зарплата, но вместе с ней дороже стали стоить и некоторые продукты, услуги и т. д. Стали ли в 2019 году украинцы более богатыми, пишет Сегодня.

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Пока Госстат не обнародовал все результаты по зарплатам за 2019 год. Однако, с января по ноябрь 2019 года фонд оплаты труда вырос на 15% - сюда входят не только зарплаты, но премии, бонусы и надбавки.

В то же время, средняя зарплата в Украине за ноябрь 2019 года составила 10 679 грн. Если сравнивать с 2018 годом, то она выросла на 1518 грн.

Если говорить о средней зарплате всего года, то сумма будет больше — около 12 тыс грн.

В 2020 году Минэкономики прогнозирует, что средняя зарплата в Украине вырастет до 12 497 грн.

В то же время, выросли в Украине и цены. Поэтому Госстат обычно просчитывает, какой же была реальная зарплата украинцев, с учетом инфляции. Если учитывать эти показатели, то реальная зарплата украинцев за год стала больше на 10,8%.

Напомним, в Украине повысилась минимальная зарплата.

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Теги: зарплаты, рост зарплат, Госстат
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