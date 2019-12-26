Жителям Донецкой области снизили тарифы на коммуналку

Местные власти продолжают снижать цены на тепло и горячую воду.

Уже в январских платежках суммы будут меньше depositphotos.com

Жителям Донецкой области снизили тарифы на коммунальные услуги. Уже в январских платежках суммы будут меньше, чем ранее. Об этом сообщает глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко в Facebook.

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Кириленко отмечает, что облгосадминистрация не стоит в стороне и отвечает на призыв президента и правительства, которое касается снижения тарифов.

“По сниженным тарифам люди заплатят уже за декабрь - по платежкам, которые поступят в январе. Выполняем задание президента и правительства по снижению тарифов для населения. Работаем с органами местного самоуправления, чтобы и в других городах и поселках люди имели возможность платить меньше“, - заявил Кириленко.

Цена на отопление и горячую воду снизится для потребителей, которые пользуются услугами:

“Мариупольтеплосети“ на 23,7%;

“КП “Теплосеть“ Угледарского городского совета“ на 16%;

ООО “Бахмут - Энергия“ на 12%;

КПП “Краматорская теплосеть“ на 11,8%;

КП “Покровськтепломережа“ на 10%;

ОКП “Донецктеплокоммунэнерго“ на 9%.

Напомним, в Украине растут долги за коммуналку.

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