Жителям Донецкой области снизили тарифы на коммуналку
Жителям Донецкой области снизили тарифы на коммунальные услуги. Уже в январских платежках суммы будут меньше, чем ранее. Об этом сообщает глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко в Facebook.
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Кириленко отмечает, что облгосадминистрация не стоит в стороне и отвечает на призыв президента и правительства, которое касается снижения тарифов.
“По сниженным тарифам люди заплатят уже за декабрь - по платежкам, которые поступят в январе. Выполняем задание президента и правительства по снижению тарифов для населения. Работаем с органами местного самоуправления, чтобы и в других городах и поселках люди имели возможность платить меньше“, - заявил Кириленко.
Цена на отопление и горячую воду снизится для потребителей, которые пользуются услугами:
- “Мариупольтеплосети“ на 23,7%;
- “КП “Теплосеть“ Угледарского городского совета“ на 16%;
- ООО “Бахмут - Энергия“ на 12%;
- КПП “Краматорская теплосеть“ на 11,8%;
- КП “Покровськтепломережа“ на 10%;
- ОКП “Донецктеплокоммунэнерго“ на 9%.
Напомним, в Украине растут долги за коммуналку.
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