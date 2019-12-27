Нефть резко подорожала после гибели иранского генерала

При ударе по выезжающей из аэропорта Багдада автоколонне погиб иранский генерал Касим Сулеймани.

Нефть подорожала более чем на 2% на фоне гибели иранского генерала Касима Сулеймани в результате удара США в пятницу, 3 января. Читай также: Москва заявила об увеличении доли российского газа в Европе



Как свидетельствуют данные торгов, стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 2,76% – до 68,09 долларов за баррель, февральских фьючерсов на нефть марки WTI – на 2,75%, до 62,86 долларов за баррель.



Стоит отметить, что при осуществленном вертолетами США налете был убит иранский генерал Касим Сулеймани. Он находился в автомобиле, который выезжал из аэропорта Багдада.



Сулеймани командовал спецподразделением Эль-Кудс, отвечающим за организацию военных операций Ирана за рубежом.

31 декабря 2019 года толпа протестующих попыталась взять штурмом посольство США в Багдаде после похорон погибших при ударах американских беспилотников по шиитской группировке Каттаиб Хезболлах.

Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в организации нападения и заявил, что Тегеран “понесет полную ответственность“ за это.

Напомним, Россия побила рекорд СССР по добыче нефти.

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