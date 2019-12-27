Министр экономики получил премию в размере 380% от оклада

В ноябре Милованов заработал 64,3 тыс гривен.

Министр экономики Украины Тимофей Милованов в ноябре 2019 года заработал 64,3 тыс гривен. В сумму входит оклад и премии в размере 381,7%. Об этом сообщили в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства, пишет Новое Время.

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Начиная с сентября прошлого года Милованов получает немалую премию ежемесячно: в сентябре — 345% от оклада, в октябре — 587,5%, в ноябре — 381,7%, в декабре — 373,75%.

После отчисления налогов в бюджет, зарплата чиновника за осень 2019 года составила 91,1 тыс грн.

В то же время, заместители министра получают еще больше. Зарплата торгпреда Украины и замминистра экономики Тараса Качки в ноябре 2019 года составила 157,3 тыс. грн.

Напомним, Милованов спрогнозировал рост зарплат в 2020 году.

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