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Министр экономики получил премию в размере 380% от оклада

Комментариев: 2
В ноябре Милованов заработал 64,3 тыс гривен.
Тимофей Милованов
Тимофей Милованов
пресс-служба Минэкономики

Министр экономики Украины Тимофей Милованов в ноябре 2019 года заработал 64,3 тыс гривен. В сумму входит оклад и премии в размере 381,7%. Об этом сообщили в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства, пишет Новое Время.

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Начиная с сентября прошлого года Милованов получает немалую премию ежемесячно: в сентябре — 345% от оклада, в октябре — 587,5%, в ноябре — 381,7%, в декабре — 373,75%.

После отчисления налогов в бюджет, зарплата чиновника за осень 2019 года составила 91,1 тыс грн.

В то же время, заместители министра получают еще больше. Зарплата торгпреда Украины и замминистра экономики Тараса Качки в ноябре 2019 года составила 157,3 тыс. грн.

Напомним, Милованов спрогнозировал рост зарплат в 2020 году.

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Теги: Милованов, Минэкономики, зарплата чиновников
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  03.01.2020, 12:31
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гость
Целое правительство крыс, больших , жирных, хитрожопых ! Это вам не в СССР жить!
гость  (аноним)  03.01.2020, 12:25
Оценка:  0
гость
Больше пищать не должен. Должно хватать и на такси и на б..л..я..д..е...й.
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